Дороги в Испании: платные и бесплатные

Что бросается в глаза в целом после России:
- в России НЕ умеют быстро ездить. Попробуйте по серпантину держать скорость 80 км/ч, разрешенную правилами, по первости было сложно ехать даже 50 км/ч - это рекомендуемая на некоторых участках. Мы можем долго говорить, какой у нас стаж и мощная машина, но местные деды на 30-летних ситроенах-каблуках реально уделывают на серпантине почти любого русского) Хоть заново иди учиться;
- ОЧЕНЬ много машин на ручке. Понятно, что бмв 7ой серии будет на автомате, но пежо, гольфы, фокусы, фиаты, ситроены и т.д. - как одни на ручке;
- Пропускать на скоростях до 50 км/ч не принято. Щемиться и поджимать тоже. Если же на скоростной трассе включить поворотник, можно перестаиватья не глядя в зеркало - обязательно пустят;
- Если ты едешь по главной, тот, кто едет по второстепенной будет тормозить в САМЫЙ ПОСЛЕДНИЙ момент. Он тебя пропустит, улыбнемся, но по первости очень странно и необычно;
- Много старых машины в хорошем состоянии. Пару раз пытались купить что-нибудь вроде W210 или E39... ну хорошие они только со стороны, даже с учетом цены в 4-6 тыс евро, кузов-то да, но годы есть годы и пробеги по 300-500 тыс км... В итоге остановились на машине с гарантией. Кстати, тут даже на 20-летние машины дают гарантию от 1 месяца до 1 года (это если брать у дилера). Но к хорошему прибываешь быстро, 20-летних машин с малым пробегом пока не нашлось));
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Теперь к дорогам:
- Бесплатные дороги намного красивее и интереснее. Проходят через города, пляжи, горы, поля, кафе, рестораны. Как туристы раньше мы часто ездили только по платным. Очень зря;
- Бесплатные дороги ощутимо медленнее. Постоянные ограничения скорости 50-70 км/ч, светофоры на пешеходных переходах, постоянные круги (в Испании их ооочень любят. Сначала не понимаешь, но мы уже прониклись);
- Нюанс, если ты хочешь заехать в магазин, кафе, бензоколонку, которую видишь на горизонте - надо уходить на дублер метров за 300-500. Крайне непривычно;
- Платные дороги почти всегда имеют ограничение 120 км/ч, но народ вваливает под 200 км/ч. Большая часть машин едет на круизе 125-130 км/ч. Камер мало. Штрафы большие. Полиция на дорогах - редкость. Но это Каталония и не сезон. На юге народ рассказывает, что не все так радостно.
- Платные дороги стоят денег. Когда ездили из Барселоны в Аликанте - это 550-600 км, в общей сложности отдали больше 50 евро. Хотя обычно все стоит 1-2 евро.
Обратите внимание на кнопку 3+. Если внутри машины три человека и более, то надо нажимать. Потом по камерам проверят, точно ли в машине было 3 человека и больше и дадут скидку (вернется на карту).
Если ехать в Андорру, там есть тунель, километров 5 длинной, стоит 19 евро, проезжается за 3 минуты. На обратном пути попробовали объехать по бесплатной. В итоге объезжали 2,5 часа по горному серпантину на скорости 30-40 км/ч (быстрее просто было нельзя, т.к. постоянные повороты, подъемы и спуски). Но очень красиво.
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